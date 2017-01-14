СМИ: Литва решила отгородиться от России стеной (6)

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В мире | 14 января 2017 года, 14:33

Государственный бюджет Литвы на 2017 год предусматривает строительство стены на границе с Калининградской областью, передает портал Lietuvos žinios.

Отмечается, что в настоящий момент госграница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, официальный Вильнюс в 2017 году впервые выделит €3,6 млн на строительство стены на границе с российским эксклавом.

«Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году», — пояснил министр.

Утверждается, что пограничное ограждение не станет «Китайской стеной», так как его основная цель усматривается в ограничении воза в Литву контрабанды.

В ноябре министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Россию «суперпроблемой» и выразил опасения, что российский президент Владимир Путин может испытать НАТО на прочность.

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Новый трэнд1 час назад
Строительство заборов стало настолько популярным, что бюджеты можно распустить куда угодно,лишь бы не на соц.сферу медицину,и создание рабочих мест.
Неужели русофобия и личная шизофрения полностью уничтожила мозг правящих, или приказы и деньги из-за океана важнее?
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Крик1 час назад
Стена только для своих, чтоб не расползлись от "богатств", президентский Гриб точно знает что литовцы не латыши и их долго в Россию приглашать не надо, видимо скоро возьмуться за палки, так как на лыжах уже стоят.
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ПЛ1 час назад
Умно! Танки точно не пройдут а глупым литовцам внушат что теперь могут спать спокойно.
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