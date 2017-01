В мире |

В США полиция установила судьбу похищенной 18 лет назад в роддоме Джесонвилля штата Флорида новорожденной девочки, сообщает Sky News.

Уточняется, что девочка по имени Камийя Мобли на протяжении всех этих лет жила в Южной Каролине у своей похитительницы Глории Уильямс, считая ее биологической матерью. Личность Мобли подтвердил ДНК-тест.

Биологическим родственникам девочки уже известно, что она находится в Южной Каролине. По словам полиции, сама Камийя Мобли «воспринимает сложившуюся ситуацию так, как и можно было ожидать».

Похищение новорожденной девочки произошло в 1998 году. Представившись работником больницы, Глория Уильямс несколько часов провела в палате с ребенком и ее 16-летней матерью. Позже, сославшись на то, что у новорожденной поднялась температура, Уильямс унесла младенца из палаты и не вернулась.

For 18 years, a composite sketch was the only image of #KamiyahMobley. The case was heartbreaking and she was never seen again...until now. pic.twitter.com/yGrfOgmaWJ