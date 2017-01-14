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Казначейство США впервые в истории выпустило коллекционную монету, где Свобода изображена чернокожей женщиной.

Монета посвящена 225-летнему юбилею монетного двора.

На золотом 24-каратном изделии Свобода облачена в тогу и корону из звезд.

В дальнейшем казначейство планирует выпускать специальные серии с другими женщинами из этнических меньшинств в качестве моделей - например, азиатского, латиноамериканского или индейского происхождения.

"Мы собирались начать дискуссию о свободе - и мы точно начали ее", - сказал замдиректора монетного двора Ретт Джеппсон New York Times.

Всего планируется отчеканить 100 тысяч золотых монет, которые пойдут в продажу по 100 долларов, и еще столько же серебряных монет, розничная цена которых составит 50 долларов.

Продажи стартуют 6 апреля. Следующие тиражи памятных монет с новым дизайном будут появляться с периодичностью в два года.

Фото из Twitter