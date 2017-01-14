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В субботу в польском городе Жагань торжественно приветствовали американскую танковую бригаду, необходимость размещения которой объяснили возможной агрессией со стороны России. В церемонии принимали участие премьер Польши Беата Шидло, министр обороны Антони Мачеревич, посол США в Варшаве Пол Джонс, а также представители местных властей и военного руководства.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич напомнил о словах погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского, которые были сказаны в 2008 году в столице Грузии, на которую, как заявил министр, "напала Россия". Качиньский говорил о необходимости "противостоять агрессивным планам РФ". "Поэтому вы, американские военные, находитесь… здесь", - цитирует главу Минобороны РИА "Новости".

Военнослужащие США прибывают в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость". По мнению США, такая передислокация войск служит целям "обеспечения мира и стабильности в регионе на фоне российской интервенции на Украину". В состав бригадной боевой группы входят около 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.

Бригада пробудет в стране девять месяцев. Военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками.

Военная техника прибыла за несколько дней до инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, который неоднократно высказывал намерение улучшить отношения с Москвой. Избрание Трампа поставило под вопрос, будет ли эта военная концепция поддерживаться новой администрацией, отмечала ВВС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает как угрозу наращивание военного присутствия США в Европе у границ РФ и воспринимает это негативно. "Речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе", - заявил пресс-секретарь, отметив, что "это даже не европейское государство".