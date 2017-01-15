В мире |

Власти Германии планируют назначать штрафы для социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, за то, что они избавляются от разжигающего ненависть контента слишком медленно, передает Bloomberg.

Лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер сообщил, что он достиг предварительной договоренности с министром юстиции Германии Хейко Маасом о том, что соцсети должны отреагировать на жалобы на недопустимый контент в течение 24 часов. В противном случае они будут оштрафованы.

«Штрафы должны причинять ущерб, иначе это не работает», — сказал Каудер.

По его словам, операторы соцсетей всегда «прикидываются мертвыми», когда сталкиваются с подобными вопросами. Меркель поддержала регулирование контента в соцсетях, включая проявления «языка вражды», чтобы бороться с популистскими движениями, которые получают все большую поддержку в Германии и по всей Европе.