Трамп собрал рекордную сумму пожертвований для инаугурации (3)

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В мире | 15 января 2017 года, 12:28

Команда избранного президента США Дональда Трампа собрала для мероприятий, посвященных его инаугурации, которая состоится 20 января, рекордные 90 миллионов долларов, сообщает «Синьхуа».

Уточняется, что комитет, который занимается приемом средств на организацию мероприятия, установил лимит пожертвований: для компаний и корпораций — 1 млн долларов, для физических лиц — без ограничений.

Агентство отмечает, что команда Барака Обамы собрала на инаугурацию президента 55 млн долларов в 2009 году и 43 млн долларов — в 2013-м.

«Я не могу себе представить, как они собираются потратить эту сумму денег [90 млн] и почему они [штаб Трампа] не останавливают прием пожертвований», — сказал Стив Керриган, занимавший пост генерального директора инаугурационного комитета Обамы в 2013 году.

Инаугурация нового президента США состоится 20 января, когда он сменит на этом посту демократа Барака Обаму.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
первый1 час назад
ну что шавочки .........готовьтесь.На биржу !!!!
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sas22 минуты назад
Что-то НВС давненько не замечает приближение Российских кораблей к водным границам Латвии, зрение ухудшилось или после 20 января вовсе ослепните??!
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Заметьте5 минут назад
Деньги не бюджетные!
Интересно, кто бы пожертвовал нашим презикам?
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