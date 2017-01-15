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Команда избранного президента США Дональда Трампа собрала для мероприятий, посвященных его инаугурации, которая состоится 20 января, рекордные 90 миллионов долларов, сообщает «Синьхуа».

Уточняется, что комитет, который занимается приемом средств на организацию мероприятия, установил лимит пожертвований: для компаний и корпораций — 1 млн долларов, для физических лиц — без ограничений.

Агентство отмечает, что команда Барака Обамы собрала на инаугурацию президента 55 млн долларов в 2009 году и 43 млн долларов — в 2013-м.

«Я не могу себе представить, как они собираются потратить эту сумму денег [90 млн] и почему они [штаб Трампа] не останавливают прием пожертвований», — сказал Стив Керриган, занимавший пост генерального директора инаугурационного комитета Обамы в 2013 году.

Инаугурация нового президента США состоится 20 января, когда он сменит на этом посту демократа Барака Обаму.