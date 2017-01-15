Байден опять стал героем мемов (2)
Момент, когда вице-президент Джо Байден прослезился на церемонии вручения ему одной из высших наград США — Президентской медали свободы — стал поводом для новых мемов пользователей соцсетей, сообщает The Hill.
Церемония прошла еще в четверг, 12 января. На ней президент Барак Обама лично вручил Байдену награду.
Во время выступления Обамы Байден отвернулся и не смог сдержать слез. Президент отметил, что награда вручается «за веру в родных американцев, за любовь к стране и за постоянную службу, которая выдержит испытание временем».
that one friend who just has to give you a way better gift than you gave them. pic.twitter.com/ViWgY0L6xK— cx cope (@cxcope) January 12, 2017
Как подчеркивает The Hill, вице-президент не знал заранее о церемонии, так как ее анонсировали лишь за несколько часов до начала, причем медаль в анонсе не упоминалась.
Biden:<whispers> not Slytherin ... not Slytherin— Caleb Gardner (@calebgardner) January 13, 2017
Obama: Joe, this isn't--
Biden: ... not Slytherin ...
Obama: you know what, Gryffindor pic.twitter.com/Dfeqvlkohe
Пользователям соцсетей понравилось это проявление эмоций Байдена, из-за чего они начали создавать мемы по мотивам церемонии награждения.
Obama: Joe, I got you something.— Joe Biden (@SavageJoeBiden) January 14, 2017
Biden: Is it an ice cream cone?
Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...
Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki
Добавим, это уже второй раз, когда Джо Байден становится героем мемов. До этого пользователи социальных сетей "развлекались" подобным образом после оглашения результатов на президентских выборах, где победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.