Момент, когда вице-президент Джо Байден прослезился на церемонии вручения ему одной из высших наград США — Президентской медали свободы — стал поводом для новых мемов пользователей соцсетей, сообщает The Hill.

Церемония прошла еще в четверг, 12 января. На ней президент Барак Обама лично вручил Байдену награду.

Во время выступления Обамы Байден отвернулся и не смог сдержать слез. Президент отметил, что награда вручается «за веру в родных американцев, за любовь к стране и за постоянную службу, которая выдержит испытание временем».

that one friend who just has to give you a way better gift than you gave them. pic.twitter.com/ViWgY0L6xK — cx cope (@cxcope) January 12, 2017

Как подчеркивает The Hill, вице-президент не знал заранее о церемонии, так как ее анонсировали лишь за несколько часов до начала, причем медаль в анонсе не упоминалась.

Biden:<whispers> not Slytherin ... not Slytherin



Obama: Joe, this isn't--



Biden: ... not Slytherin ...



Obama: you know what, Gryffindor pic.twitter.com/Dfeqvlkohe — Caleb Gardner (@calebgardner) January 13, 2017

Пользователям соцсетей понравилось это проявление эмоций Байдена, из-за чего они начали создавать мемы по мотивам церемонии награждения.

Obama: Joe, I got you something.



Biden: Is it an ice cream cone?



Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...



Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki — Joe Biden (@SavageJoeBiden) January 14, 2017

Добавим, это уже второй раз, когда Джо Байден становится героем мемов. До этого пользователи социальных сетей "развлекались" подобным образом после оглашения результатов на президентских выборах, где победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.