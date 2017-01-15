Байден опять стал героем мемов (2)

фото

В мире | 15 января 2017 года, 13:58

Момент, когда вице-президент Джо Байден прослезился на церемонии вручения ему одной из высших наград США — Президентской медали свободы — стал поводом для новых мемов пользователей соцсетей, сообщает The Hill.

Церемония прошла еще в четверг, 12 января. На ней президент Барак Обама лично вручил Байдену награду.

Во время выступления Обамы Байден отвернулся и не смог сдержать слез. Президент отметил, что награда вручается «за веру в родных американцев, за любовь к стране и за постоянную службу, которая выдержит испытание временем».

Как подчеркивает The Hill, вице-президент не знал заранее о церемонии, так как ее анонсировали лишь за несколько часов до начала, причем медаль в анонсе не упоминалась.

Пользователям соцсетей понравилось это проявление эмоций Байдена, из-за чего они начали создавать мемы по мотивам церемонии награждения.

Добавим, это уже второй раз, когда Джо Байден становится героем мемов. До этого пользователи социальных сетей "развлекались" подобным образом после оглашения результатов на президентских выборах, где победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Garik1 час назад
Ух ты, людоедам мядальки раздают!
Ответить