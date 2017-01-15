Польша о прибывших солдатах США: мы ждали вас десятки лет! (22)

фото

В мире | 15 января 2017 года, 14:41

Премьер-министр Польши Беата Шидло лично встретилась с военными США, которые были переброшены туда для обеспечения безопасности восточных границ в рамках сдерживания России, сообщает Deutsche Welle.

фото

Она вместе с другими представители высшего руководства страны вечером 14 января лично приветствовала американских солдат, прибывших в Польшу. Церемония состоялась в городе Жагань, где будут базироваться военные.

фото

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы с нами, и надеюсь, что вы запомните свое пребывание в Польше надолго», — сказала премьер.

Шидло также добавила, что каждая польская семья должна чувствовать себя в безопасности и что власти Польши сделали большой шаг вперед в этом направлении.

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич, в свою очередь, приветствовал американских солдат словами: «Мы ждали вас десятки лет!»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает размещение в Польше американских танков и бронетехники как угрозу.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 22
Лёлик2 часа назад
Польша о прибывших солдатах США: мы ждали вас десятки лет!
+++ Тоска холопов по барской руке , ноге и , ...ну вы и так всё знаете...
Ответить
андрюХА2 часа назад
Народ,привыкший к "сапогу" и полюбивший его -только так и могли сказать и еще..
война начнется между украинскими и польскими проститутками! вот это будет по страшнее чем,ну Вы поняли о чем!
1
Ответить
Крик1 час назад
Так а чего ждали то??? Купили бы авиа билет в своё время и попрыгали бы за ними по всему Миру, от Вьетнама и Лаоса, Югословии, Ирака, Афганистана и Ливии, вплоть до Сирии. В чём проблема ваших ожиданий??
Киев вон тоже отдельные части посетили - ну и где теперь их холмики???
Не жалко вас ни грамма и ср@ть я хотел на то что будет дальше с вами.
Ответить