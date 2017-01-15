В мире |

Премьер-министр Польши Беата Шидло лично встретилась с военными США, которые были переброшены туда для обеспечения безопасности восточных границ в рамках сдерживания России, сообщает Deutsche Welle.

Она вместе с другими представители высшего руководства страны вечером 14 января лично приветствовала американских солдат, прибывших в Польшу. Церемония состоялась в городе Жагань, где будут базироваться военные.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы с нами, и надеюсь, что вы запомните свое пребывание в Польше надолго», — сказала премьер.

Шидло также добавила, что каждая польская семья должна чувствовать себя в безопасности и что власти Польши сделали большой шаг вперед в этом направлении.

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич, в свою очередь, приветствовал американских солдат словами: «Мы ждали вас десятки лет!»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает размещение в Польше американских танков и бронетехники как угрозу.