Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 километров в час
В мире | 15 января 2017 года, 17:09
Итальянская горнолыжница Надя Фанкини вылетела с трассы на скорости 100 километров в час. Видеозапись несчастного случая появилась в аккаунте телеканала Eurosport IT в Twitter.
Спортсменка тренировалась перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском городе Альтенмаркт-им-Понгау. В результате Фанкини была эвакуирована на вертолете и госпитализирована, а тренировки на склоне прерваны.
Источник: Lenta.ru