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Итальянская горнолыжница Надя Фанкини вылетела с трассы на скорости 100 километров в час. Видеозапись несчастного случая появилась в аккаунте телеканала Eurosport IT в Twitter.

Спортсменка тренировалась перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском городе Альтенмаркт-им-Понгау. В результате Фанкини была эвакуирована на вертолете и госпитализирована, а тренировки на склоне прерваны.