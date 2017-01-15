Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 километров в час

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В мире | 15 января 2017 года, 17:09

Итальянская горнолыжница Надя Фанкини вылетела с трассы на скорости 100 километров в час. Видеозапись несчастного случая появилась в аккаунте телеканала Eurosport IT в Twitter.

Спортсменка тренировалась перед соревнованиями по скоростному спуску на этапе Кубка мира в австрийском городе Альтенмаркт-им-Понгау. В результате Фанкини была эвакуирована на вертолете и госпитализирована, а тренировки на склоне прерваны.

Источник: Lenta.ru
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