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Французская газета Parisien со ссылкой на источник в следственных органах сообщила о том, что крушение самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем могло произойти из-за электронных гаджетов в кабине пилотов.

По словам журналистов, следователи нашли связь между сигналами тревоги и тем, что помощник пилота оставил на панели приборов свой iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами, в том числе два аэрозоля. Как отмечает Parisien, об этом стало известно после изучения записей камер видеонаблюдения воздушной гавани, пока самолет еще находился на стоянке.

"Все эти предметы были сложены в правом углу кабины пилотов, недалеко от окна, в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках…", — цитирует РИА Новости сообщение издания.

Правоохранители не исключают, что работающие на литиевых батарейках электронные устройства могли перегреться, что гипотетически указывает на "непрямую связь" между электронными устройствами в кабине пилотов и автоматическими тревожными сигналами.

Как писал Mixnews, самолет А320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На его борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.