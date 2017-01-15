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Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере объяснил злость членов Демократической партии тем, что многие из граждан страны, поддерживавших президента Барака Обаму, проголосовали за него.

«Демократы больше всего злятся из-за того, что так много «демократов Обамы» проголосовали за меня», — написал он.

Трамп также заявил, что число поддерживающих его демократов будет расти по мере того, как он будет возвращать США рабочие места.

Ранее сообщалось, что Трамп собрал рекордную сумму пожертвований для своей инаугурации.