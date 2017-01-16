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Самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января, при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии в условиях густого тумана.

По данным Минтранса, лайнер разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж самолета был в составе 4+1.

Советник по делам прессы посольства Турции в России Орхан Газигиль заявил, что разбившийся в Киргизии самолет не имеет отношения к Turkish Airlines. Первоначально агентства сообщали, что Boeing принадлежит Turkish Airlines.

10:54 На месте крушения грузового Boeing 747-400 под Бишкеком найдены тела 31 человека и фрагменты девяти тел, сообщается на сайте президента Киргизии.

09:40 Как сообщает 24.kg, разбор завалов продолжается. На месте работают кинологи с собаками. Установлены палатки, где психологи ведут прием родственников погибших. По данным главы Минздрава республики, с пациентами работают 14 бригад скорой медицинской помощи и около 60 медиков.

09:35 В Киргизии 17 января объявят днем траура по жертвам катастрофы Boeing

09:26 Власти Киргизии назвали предварительную версию крушения Председатель Комитета Верховного совета Киргизии по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов заявил, что грузовой самолет Boeing 747 мог упасть из-за ошибки при заходе на посадку – авиасудно пролетело взлетную полосу и зацепило фюзеляжем забор, сообщает ТАСС.

09:22 На месте крушения Boeing под Бишкеком разрушены 32 жилых дома В результате крушения были разрушены 32 жилых дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра республики Чынгыза Эсенгула Уула. «В настоящий момент я нахожусь на месте происшествия. Есть информация о том, что в результате крушения разрушены 32 дома», — заявил он.

09:10 Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 37 Число жертв катастрофы турецкого грузового самолета «Боинг-747-400» под Бишкеком возросло до 37 человек. Об этом информирует пресс-служба МЧС Киргизии. «По предварительным данным, около 15 домов разрушено», — сообщили в ведомстве.

09:05 Появились первые фото с места крушения

08:41 Turkish Airlines официально сообщила, что крушение потерпел не их самолет Авиакомпания Turkish Airlines в своем твиттере выразила соболезнования жертвам авиакатастрофы Boeing 747-400 в Бишкеке. Our condolences to the families of those who have lost their lives in the tragic incident involving an ACT Airlines aircraft in Kyrgyzstan. — Turkish Airlines (@TurkishAirlines) 16 января 2017 г. Таким образом, авиакомпания также официально сообщила, что крушение потерпел не их самолет, а другой турецкой компании. ACT Airlines, также работающая под названием MyCargo Airlines — турецкая грузовая авиакомпания, которая расположена в Стамбуле, совершает международные грузовые авиаперевозки.

08:34 Генпрокуратура Киргизии возбудила по факту крушения самолета уголовное дело. Причина авиакатастрофы пока неизвестна, отметили в турецкой авиакомпании АСТ, владеющей разбившимся судном.

08:26 Посольство Турции: разбившийся в Киргизии Boeing не принадлежал Turkish Airlines Советник по делам прессы посольства Турции в России Орхан Газигиль заявил, что разбившийся в Киргизии самолет не имеет отношения к Turkish Airlines, а принадлежал частной турецкой компании, передает РИА «Новости». «По полученной нами информации, самолет-грузовик, который разбился вблизи Бишкека, не имеет отношения к «Турецким Авиалиниям». Самолет принадлежит одной из частных турецких компании», — сказал он.