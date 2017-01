Turkish Airlines официально сообщила, что крушение потерпел не их самолет

Авиакомпания Turkish Airlines в своем твиттере выразила соболезнования жертвам авиакатастрофы Boeing 747-400 в Бишкеке.

Our condolences to the families of those who have lost their lives in the tragic incident involving an ACT Airlines aircraft in Kyrgyzstan.