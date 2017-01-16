В Киргизии упал самолет турецкой компании: десятки погибших, разрушены дома (9)

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В мире | 16 января 2017 года, 07:15

Самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января, при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии в условиях густого тумана.

По данным Минтранса, лайнер разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж самолета был в составе 4+1.

Советник по делам прессы посольства Турции в России Орхан Газигиль заявил, что разбившийся в Киргизии самолет не имеет отношения к Turkish Airlines. Первоначально агентства сообщали, что Boeing принадлежит Turkish Airlines.

10:54

На месте крушения грузового Boeing 747-400 под Бишкеком найдены тела 31 человека и фрагменты девяти тел, сообщается на сайте президента Киргизии.

09:40

Как сообщает 24.kg, разбор завалов продолжается. На месте работают кинологи с собаками. Установлены палатки, где психологи ведут прием родственников погибших.

По данным главы Минздрава республики, с пациентами работают 14 бригад скорой медицинской помощи и около 60 медиков.

09:35

В Киргизии 17 января объявят днем траура по жертвам катастрофы Boeing

09:26
Власти Киргизии назвали предварительную версию крушения

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Председатель Комитета Верховного совета Киргизии по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов заявил, что грузовой самолет Boeing 747 мог упасть из-за ошибки при заходе на посадку – авиасудно пролетело взлетную полосу и зацепило фюзеляжем забор, сообщает ТАСС.

09:22
На месте крушения Boeing под Бишкеком разрушены 32 жилых дома

В результате крушения были разрушены 32 жилых дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра республики Чынгыза Эсенгула Уула.

«В настоящий момент я нахожусь на месте происшествия. Есть информация о том, что в результате крушения разрушены 32 дома», — заявил он.

09:10
Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 37

Число жертв катастрофы турецкого грузового самолета «Боинг-747-400» под Бишкеком возросло до 37 человек. Об этом информирует пресс-служба МЧС Киргизии.

«По предварительным данным, около 15 домов разрушено», — сообщили в ведомстве.

09:05
Появились первые фото с места крушения

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08:41
Turkish Airlines официально сообщила, что крушение потерпел не их самолет

Авиакомпания Turkish Airlines в своем твиттере выразила соболезнования жертвам авиакатастрофы Boeing 747-400 в Бишкеке.

Таким образом, авиакомпания также официально сообщила, что крушение потерпел не их самолет, а другой турецкой компании.

ACT Airlines, также работающая под названием MyCargo Airlines — турецкая грузовая авиакомпания, которая расположена в Стамбуле, совершает международные грузовые авиаперевозки.

08:34
Генпрокуратура Киргизии возбудила по факту крушения самолета уголовное дело.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна, отметили в турецкой авиакомпании АСТ, владеющей разбившимся судном.

08:29
08:26
Посольство Турции: разбившийся в Киргизии Boeing не принадлежал Turkish Airlines

Советник по делам прессы посольства Турции в России Орхан Газигиль заявил, что разбившийся в Киргизии самолет не имеет отношения к Turkish Airlines, а принадлежал частной турецкой компании, передает РИА «Новости».

«По полученной нами информации, самолет-грузовик, который разбился вблизи Бишкека, не имеет отношения к «Турецким Авиалиниям». Самолет принадлежит одной из частных турецких компании», — сказал он.

08:22
На месте ЧП находится министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев.

По данным минздрава, с месте происшествия были госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей. У всех пострадавших тяжелые множественные травмы и ожоги.

Источник: BBC Russian
Комментарии 9
Крик2 часа назад
У всего этого "торчат уши" из-за лужи, конечно же все люди думают что это "случайности", в особенности после рукопожатия рук Эрдогана с Путиным.
Давно пора разговаривать с ними их же языком.
7
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Janacka Meške1 час назад
Uzas
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Крик51 минуту назад
В нашем Мире все "случайности" имеют не случайные корни, поэтому самолёт Турецкий, а дома Киргизские.
Напомним, в 2010 году лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал закрыть военную базу США в Манасе, сославшись на недопустимость присутствия военных на гражданском объекте.
В 2014 году Центр транзитных перевозок в Манасе покинули последние военнослужащие ВС США.


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