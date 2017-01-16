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Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января, при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии в условиях густого тумана.

По данным Минтранса, лайнер разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж самолета был в составе 4+1.

At Least 20 Killed (6 Children) After Turkish Airlines 747 Crashes Into Kyrgyzstan Residences https://t.co/LOS9z2zzR3 — best investment (@silver_bullion) 16 января 2017 г.

Число погибших в результате крушения грузового самолета превысило 30 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии.

«В настоящий момент данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки», — отметили в ведомстве.

В результате катастрофы, по данным МЧС, были повреждены более 15 домов.

AIRLINE NEWS: Cargo plane crash: Turkish Airlines jet crashes into Kyrgyzstan homes – Daily Star https://t.co/OZWUhYjcm6 pic.twitter.com/Cntb6mzObY — Airport Webcams (@AirportWebcams) 16 января 2017 г.

Существуют опасения, что число жертв может возрасти.

Отмечается, что на месте ЧП находится министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев.

По данным минздрава, с месте происшествия были госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей. У всех пострадавших тяжелые множественные травмы и ожоги.