В Киргизии упал самолет Turkish Airlines: десятки погибших, разрушены дома

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В мире | 16 января 2017 года, 07:15

Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января, при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии в условиях густого тумана.

По данным Минтранса, лайнер разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж самолета был в составе 4+1.

Число погибших в результате крушения грузового самолета превысило 30 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии.

«В настоящий момент данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки», — отметили в ведомстве.

В результате катастрофы, по данным МЧС, были повреждены более 15 домов.

Существуют опасения, что число жертв может возрасти.

Отмечается, что на месте ЧП находится министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев.

По данным минздрава, с месте происшествия были госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей. У всех пострадавших тяжелые множественные травмы и ожоги.

Источник: BBC Russian
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