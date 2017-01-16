Трамп назвал миграционную политику Меркель "катастрофической ошибкой" (+ОПРОС) (2)

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В мире | 16 января 2017 года, 08:00

Избранный президент США Дональд Трамп назвал миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель «катастрофической ошибкой». Об этом он заявил в интервью газетам Times и Bild.

«Думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — приняла всех этих нелегалов», — сказал республиканец.

Он добавил, что будет доверять Меркель и президенту России Владимиру Путину, однако подчеркнул, что это «может не продолжаться долго».

В немецком обществе сохраняется высокий уровень тревоги по отношению к мигрантам, несмотря на резкое сокращение их потока. Если в 2015 году в ФРГ въехали 890 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, то за 11 месяцев 2016 года в компьютерной системе были зарегистрированы лишь 305 тысяч, причем реальное число заметно ниже, так как многие записи дублируются.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
Что за "это", которое не будет ...25 минут назад
...."продолжаться долго" - доверие к Меркель и Путину? Причем здесь Путин? Переведите хоть раз нормально.
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Janacka Meške29 минут назад
Da i bolsuju lutseb bespokoilas o svojom narode i o strane svojiej
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