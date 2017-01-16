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В Москве начала проходить церемония прощания с руководителем фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой), которая погибла при крушении Ту-154 в Черном море близ Сочи, передает РИА «Новости».

Церемония проходит в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Позже 16 января на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.

Похороны и прощание пройдут по православному обряду. В храме стоит закрытый гроб, перед ним — фотография Доктора Лизы с траурной лентой.

Рядом лежат траурные венки от мужа и сыновей, близких, друзей, один из венков — от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее сообщалось, что похороны Елизаветы Глинки состоятся 16 января в 10.00 на Новодевичьем кладбище в Москве.