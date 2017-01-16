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Репетиция церемонии инаугурации прошла в воскресенье у здания Конгресса на Капитолийском холме в американской столице. Основным ее элементом стала отработка действий, связанных с приведением к присяге следующих президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майкла Пенса. Роли политиков и их жен сыграли участники музыкальной группы сухопутных войск ВС США.

53-летний вокалист Грег Лоуэри, чтобы внешне соответствовать образу будущего 70-летнего президента, надел черное пальто, белую рубашку и красный галстук. На протяжении всего отведенного для клятвы времени он стоял с поднятой правой рукой перед «председателем Верховного суда», роль которого исполнял другой участник музыкального коллектива.

Военнослужащие также отрепетировали поездку избранного президента от Белого дома к месту инаугурации по «главной улице Америки» Пенсильвания-авеню, вдоль которой уже установлены трибуны для зрителей. В связи с этим практически весь центр Вашингтона был перекрыт полицией.

Вступление главы американского государства в должность по традиции проходит на специальном помосте на Капитолийском холме. Рядом возведены трибуны для зрителей.

По завершении в Конгрессе торжественных мероприятий американский лидер с супругой отправятся в резиденцию на Пенсильвания-авеню, 1600.