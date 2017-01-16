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Российский художник-акционист Петр Павленский эмигрировал из России, обвинив власти страны в попытке его «политической ликвидации через операцию силовых структур». Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу «Громадьске».

Он намерен просить политического убежища во Франции вместе со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми.

По словам Павленского, его близкая подруга выдвинула против него и жены обвинения по ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера), которая не требует доказательств для задержания.

Сам Павленский и Шалыгина отвергают любые обвинения и называют их клеветой. Это обвинение предусматривает тюремный срок до 10 лет, а малолетних детей девяти и шести лет увезут в детский дом. По их словам, угроза для дочерей и является причиной эмиграции.

Адвокат Павленского Ольга Динзе пояснила, что следователи не предъявили самого заявления, поэтому конкретные подозрения неизвестны.

Телеканал сообщает, что обвинения в отношении Павленского предъявила актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина.

Павленский рассказал, что он действительно знаком со Слониной. Она была у него дома один раз — вечером 4 декабря, после чего написала заявление.

Павленский утверждает, что это уголовное дело используется правоохранительными органами для того, чтобы устранить его от политической жизни в России. Художник заявляет, что, если уголовной статье будет дан ход, он будет просить политическое убежище у Франции.

Павленский стал известен после первой акции под названием «Шов», которую он провел в поддержку панк-группы Pussy Riot в июле 2012 года. Художник зашил себе рот и вышел с плакатом к Казанскому собору в Петербурге. По его словам, зашитый рот — это то, чего хотела добиться власть, инициируя «карательный процесс» над группой Pussy Riot. Тогда Павленского задержали полицейские и отвезли на обследование к психиатру. Врач художника счел вменяемым и отпустил домой.

Почти через год Павленский разделся и обернулся колючей проволокой около здания заксобрания Санкт-Петербурга. Художник пролежал так 20 минут, после этого полицейские разрезали проволоку, и Павленского отнесли в здание. Другая акция прошла в Москве: художник прибил мошонку к брусчатке на Красной площади. Перфоманс был приурочен ко Дню полиции. По словам Павленского, он выступил против произвола правоохранительных органов.

В мае 2016 года Мировой суд Санкт-Петербурга на выездном заседании в Москве освободил Павленского от наказания за акцию «Свобода» из-за истечения срока давности. Проведенная в феврале 2014 года акция была призвана выразить солидарность с событиями на киевском Майдане. Тогда Павленский и соратники рано утром построили на мосту в Петербурге баррикаду из покрышек и подожгли ее. При этом они били по железу, чтобы воссоздать звуки акций протеста на украинском «Майдане».

В июне Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным по статье «повреждение культурного наследия» за поджог в ноябре 2015 года двери здания ФСБ и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Сначала он был фигурантом дела о вандализме по мотивам идеологической ненависти, однако позже его действия переквалифицировали.

Источник: gazeta.ru, tvrain.ru