В мире |

Замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что процесс возвращения Донбасса под контроль Киева начнется осенью 2017 года. Об этом в понедельник, 16 января, он сказал в интервью телеканалу «Эспрессо».

«У меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего, невоенным способом. Я на это очень надеюсь», — отметил чиновник.

Тука выразил мнение, что контроль Киева над регионом будет восстановлен не из-за выполнения минских соглашений, а из-за того, что Москва прекратит оказывать экономическую помощь Донбассу. «По любым расчетам любых экспертов, как только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок», — сказал он.

Тука не в первый раз называет сроки возвращения Донбасса под контроль Киева. 2 января он заявил, что это может произойти в 2018 году. В ноябре он сказал, что Киев в ближайшем будущем вернет не только Донбасс, но и Крым. По его мнению, для возвращения утраченных территорий не понадобится ни один выстрел. «Я верю, что мы вернем Донбасс очень быстро. Вопрос Крыма гораздо сложнее, но мы и его вернем без выстрелов», — подчеркнул чиновник.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Украинские власти также регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в противостояние. В Москве опровергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и указывая, что РФ не является стороной конфликта.