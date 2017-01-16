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Журналист издания Zanoza с помощью дрона снял место крушения грузового самолета в киргизском дачном поселке. Об этом сообщают Рамблер/новости.

На месте происшествия сохраняется туман, который, предположительно, стал причиной авиакатастрофы.

Грузовой самолет Boeing 747, принадлежащий турецкой авиакомпании, утром 16 января рухнул на дачный поселок, расположенный в нескольких километрах от аэропорта Манас. Самолет совершал рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. В Бишкеке он должен был совершать дозаправку.

По последней информации, жертвами катастрофы стали 37 человек, среди которых жители поселка, пилоты и технические работники грузового самолета. В больницах Бишкека сейчас находятся девять пострадавших, в том числе шестеро детей с тяжелыми травмами и ожогами.

По разным данным, в результате крушения самолета в поселке были разрушены от 15 до 32 домов. Сообщалось, что самолет не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта из-за густого тумана.