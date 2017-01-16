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Дочь президента США Барака Обамы отдохнула в Майами с внучкой вице-президента Джо Байдена, сообщает US Magazine.

Саша Обама и Мэйси Байден давно дружат, они часто играют вместе в баскетбол и футбол. Теперь дочь главы государства съездила в Майами, и среди сопровождавших ее друзей была замечена Байден.

Также сообщается, что во время одной из прогулок по Майами 15-летняя Обама была сфотографирована в бейсболке с изображением лейбла рэпера Дрейка. Это не осталось незамеченным: музыкант опубликовал снимок с дочерью президента и оценил ее модный стиль.

Style Popper Фото опубликовано champagnepapi (@champagnepapi) Янв 15 2017 в 6:17 PST

Ранее президент США заявил, что его дочери готовы сбежать от родителей, а не только из Белого дома.

Также сообщалось, что Обама рассказал о жалобах своих дочерей на секретную службу Белого дома.