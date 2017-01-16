Судья наказал футболиста за предложение руки и сердца
В мире | 16 января 2017 года, 19:43
Нападающий «НАПА Роверс» Эштон Сарбер сделал предложение руки и сердца своей девушке во время матча чемпионата Гуама по футболу. Об этом сообщает Stomp.com.
Игрок во время празднования гола подбежал к трибуне с болельщиками, снял с себя футболку, под которой оказалась майка с надписью «Выйдешь за меня?» и встал на одно колено. Девушка ответила согласием, а Сарбер получил желтую карточку от главного арбитра встречи.
Источник: Lenta.ru