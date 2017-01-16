В мире |

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) объявила избранного президента США Дональда Трампа «угрозой правам человека». Об этом сообщает The Independent.

Как говорится в ежегодном докладе организации, победа Трампа стала результатом «предвыборной кампании, изобиловавшей мизогинной (то есть содержащей элементы презрения и ненависти в отношении женщин — прим. «Ленты.ру»), ксенофобской и расистской риторикой».

Как объяснил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, «избрание Дональда Трампа президентом США после кампании, исполненной ненависти и нетолерантности, и растущее влияние в Европе политических партий ставят под угрозу всю послевоенную систему прав человека».

«Трамп и различные политики в Европе пытаются прийти к власти, взывая к расизму, ксенофобии, мизогинии и шовинизму, — уточнил Рот. — Они утверждают, что народ соглашается на нарушение прав человека, так как это якобы позволяет сохранить работу и культуру и предотвратить террористические атаки. На самом же деле это прямой путь к тирании».

Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Штаб-квартира организации находится в США. В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, организация выступает против нарушения тех прав, которые она считает основными правами человека, включая смертную казнь и дискриминацию на основе сексуальной ориентации, и ежегодно издает отчеты о нарушениях прав человека.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года, инаугурация пройдет 20 января. Его избирательная кампания изобиловала скандалами: кандидата от республиканцев неоднократно обвиняли в национализме, расизме и сексизме.