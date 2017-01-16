Российская художница нарисовала грудью Кобзона в образе вора в законе (1)
Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала грудью портрет российского певца Иосифа Кобзона. Свою работу она опубликовала в Instagram.
«Образ получился "вор в законе", мне кажется, ему очень идет... С кирпичом в руках приглашает в гости: Welcome to Russia, защитник России», — прокомментировала произведение художница. «Боюсь только, народный артист может разозлиться», — добавила она, призвав отнестись к ее творению с юмором.
Кобзон новый портрет , образ - Вор в законе с кирпичом в руках - защитник России . Бумага , гуашь , грудь #художница #irinaromanovskaya #шарж #карикатура #карикатуры #новый #портрет #юмор #кобзон #образ #кирпич #россия #welcometorussia #russia #шаржи #ворвзаконе #гуашь #фиолетовый #депутат #картина #персонаж #смешно #смешной #новость #сми #журналистика #тв #пресса #новости #новостьдня
Ранее Романовская рисовала грудью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, американского лидера Барака Обаму, депутата Госдумы Виталия Милонова, футболиста Лионеля Месси, актера Ленардо Ди Каприо, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу Чечни Рамзана Кадырова, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и других.