В мире |

Специалисты компании Keeper, занимающейся созданием программного обеспечения для управления паролями, опубликовали список самых легкодоступных паролей прошлого года. Всего экспертами было проанализировано 10 млн комбинаций.

По словам аналитиков, более 50 процентов людей пользуются 25 наиболее распространенными паролями, из которых 17 процентов в качестве защитного кода для входа в аккаунт используют «123456». Второе место по популярности у пользователей сети заняла комбинация qwerty, третье — «123456789». Замкнули пятерку «12345678» и «111111».

В исследовании Keeper говорится, что большинство пользователей беспечно относятся к защите своих аккаунтов. Эксперты также отмечают, что ныне существующее на рынке ПО позволяет злоумышленникам с легкостью взламывать пароли, состоящие из шести символов. В особую группу риска попадают комбинации, в которой все символы являются последовательными.

Источник: daily.afisha.ru