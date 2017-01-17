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Восемь человек пострадали в результате стрельбы во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга в Майами, штат Флорида, США. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, ABC News.

Инцидент произошел около 15:40 по местному времени (22:40 по латвийскому времени) в парке имени Мартина Лютера Кинга. Сразу после того, как началась стрельба, на месте происшествия возникла паника.

Огнестрельные ранения получили шесть человек, среди которых трое подростков, в том числе 11-летняя девочка. Все они были госпитализированы. По данным телеканала 7 News Miami, один из раненых, 20-летний мужчина, находится в критическом состоянии.

Еще двое несовершеннолетних отделались легкими царапинами и были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

Спустя полтора часа после происшествия полиция сообщила о задержании двух подозреваемых. На месте происшествия найдены два пистолета.

День Мартина Лютера Кинга — официальный праздник в США, который отмечается ежегодно в третий понедельник января и является выходным днем. Посвящен борцу за права афроамериканцев, лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу. Приурочен ко дню его рождения 15 января.