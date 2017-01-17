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По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового Boeing под Бишкеком, сообщает «Интерфакс».

В минздраве Киргизии уточнили, что во вторник, 17 января, было найдено тело 38-го погибшего, предположительно, члена экипажа самолета.

Ранее сообщалось, что под Бишкеком найдено тело четвертого члена экипажа рухнувшего «Боинга».

Борт турецкой частной авиакомпании ACT Airlines, следовавший авиарейсом Гонконг — Бишкек — Стамбул, разбился, когда заходил на посадку в аэропорту Манас. Лайнер рухнул на дачный поселок.