Власти Киргизии уточнили число погибших в результате крушения "Боинг"
В мире | 17 января 2017 года, 09:40
По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового Boeing под Бишкеком, сообщает «Интерфакс».
В минздраве Киргизии уточнили, что во вторник, 17 января, было найдено тело 38-го погибшего, предположительно, члена экипажа самолета.
Ранее сообщалось, что под Бишкеком найдено тело четвертого члена экипажа рухнувшего «Боинга».
Борт турецкой частной авиакомпании ACT Airlines, следовавший авиарейсом Гонконг — Бишкек — Стамбул, разбился, когда заходил на посадку в аэропорту Манас. Лайнер рухнул на дачный поселок.
Источник: Газета.ru