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Советник избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России имели обратный эффект и скорее сплотили российский народ вокруг своего президента Владимира Путина, передает ТАСС.

«Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента», — заявил он.

Ранее Энтони Скарамуччи заявил, что Россия и США в течение этого года могут улучшить отношения, так как у Трампа есть видение общих интересов, в том числе в вопросе антироссийских санкций.