Советник Трампа о санкциях против РФ: русские готовы есть снег, чтобы выжить (3)
В мире | 17 января 2017 года, 09:09
Советник избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России имели обратный эффект и скорее сплотили российский народ вокруг своего президента Владимира Путина, передает ТАСС.
«Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента», — заявил он.
Ранее Энтони Скарамуччи заявил, что Россия и США в течение этого года могут улучшить отношения, так как у Трампа есть видение общих интересов, в том числе в вопросе антироссийских санкций.
Источник: Газета.ru
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А вот читали бы Бисмарка о России, то и не было бы всего этого мракобесия!
Хотя по этой фразе, где сопоставляется выживаемость, вода, санкции и как вывод сплочение вокруг лидера, и нет истинного понимания... Но, как грится, хоть что-то...
Когда надо было выжить, то действительно был и снег, и морковный чай, и сныть. Сейчас же затронуты совсем другие чуЙства загадочной русской души. :) О них Бисмарк тоже говорил...