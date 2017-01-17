Советник Трампа о санкциях против РФ: русские готовы есть снег, чтобы выжить (3)

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В мире | 17 января 2017 года, 09:09

Советник избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России имели обратный эффект и скорее сплотили российский народ вокруг своего президента Владимира Путина, передает ТАСС.

«Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента», — заявил он.

Ранее Энтони Скарамуччи заявил, что Россия и США в течение этого года могут улучшить отношения, так как у Трампа есть видение общих интересов, в том числе в вопросе антироссийских санкций.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
леший2 часа назад
ну, про "Западные ценности", Я вообще молчу----ради карьеры ОНИ готовы не только жопу подставить, но и жрать гАвно----видимо советник прошёл полную школу обучения Запада
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НАДЕЖДАменьше минуты назад
«Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента», — заявил он.
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А вот читали бы Бисмарка о России, то и не было бы всего этого мракобесия!
Хотя по этой фразе, где сопоставляется выживаемость, вода, санкции и как вывод сплочение вокруг лидера, и нет истинного понимания... Но, как грится, хоть что-то...
Когда надо было выжить, то действительно был и снег, и морковный чай, и сныть. Сейчас же затронуты совсем другие чуЙства загадочной русской души. :) О них Бисмарк тоже говорил...
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Pavel Ermilov2 часа назад
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