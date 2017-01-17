В мире |

Кузен Джорджа Майкла Андрос Гиоргиу связал смерть певца с наркотиками.

"Тяжелые наркотики вернулись в его жизнь", - заявил он в программе Виктории Дербишайр на Би-би-си.

Он также добавил, что Джордж Майкл ранее имел зависимость от курительного кокаина.

"Я думаю, что он принял слишком много чего-то в смеси с антидепрессантами", - заявил Гиоргиу, который вырос вместе с певцом.

В результате этого сердце певца просто остановилось, уверен его кузен.

По мнению Андроса Гиоргиу, смерть Джорджа Майкла была результатом несчастного случая. Он не верит в то, что певец мог покончить с собой, хотя и признает, что у Джорджа, скорее всего, были суицидальные мысли из-за проблем с душевным здоровьем.

Гиоргиу при этом заявил, что сообщения о том, что певец употреблял героин, ложны.

"Я знаю, что был единственный наркотик, к которому он никогда не прикасался", - заявил Гиоргиу .

По словам кузена, Джордж Майкл был закрытым человеком, при этом необыкновенно щедрым. Он не переносил лжи.

Кузен певца заявляет, что у него осталась целая коллекция неопубликованных песен, написанных и исполненных Джорджем Майклом.

Джордж Майкл скончался 25 декабря прошлого года в на 54-м году жизни.

Полиция до сих пор не установила причину смерти артиста, несмотря на проведенное вскрытие. Сейчас проводятся дополнительные анализы.

Смерть певца рассматривается как внезапная, но не вызывающая подозрений.