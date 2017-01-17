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Жительница Челябинска застряла при попытке среди ночи сходить в магазин.

Как сообщил сайту «Первый областной» спасатель 1 класса, старший поисково-спасательной группы Александр Иванов, 64-летняя женщина в 2 часа ночи решила выйти в магазин через окно и застряла на козырьке продуктового магазина.

Спрыгнув с подоконника, женщина попала в «ловушку»: ее ногу зажало между листами профнастила. Спасатель поднялся к пострадавшей и освободил ногу женщины. Затем с помощью лестницы и альпинистского снаряжения пострадавшую эвакуировали с крыши магазина.

Оказалось, что женщина не могла выйти из квартиры через дверь, потому что сын в очередной раз ее запер. В причинах произошедшего предстоит разбираться полиции.