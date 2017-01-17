Батл с участием латвийского рэпера стал самой популярной битвой в мире (40)

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В мире | 17 января 2017 года, 11:47

Рэп-батл петербургского рэпера Oxxxymiron и Johnyboy из Латвии набрал на сайте YouTube рекордное количество просмотров. Опубликованный 12 апреля 2015 года ролик посмотрели более 30 млн раз.

Второй по популярности батл рэперов на "Версусе" — битва блогеров Хованского и Ларина, которая набрала 23 млн просмотров.

Латвийский рэп-исполнитель русского происхождения Johnyboy (настоящее имя Денис Василенко) родился в 1991 году в Риге. На текущий момент выпустил три студийных альбома «Холод»; (2011) «Мимо теней» (2012) и «Моя книга грехов» (2014).

Русскоязычный рэп- и грайм-исполнитель Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров) родился в 1985 в Ленинграде. Один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund. Выпустил два студийных альбома: «Вечный жид» в 2011 году и «Горгород» в 2015 году.

Источник: L!FE.ru
Комментарии 40
Vitaly Kashperov2 часа назад
Что-то с новостью запоздали
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Pavel Geiba2 часа назад
оксимирон переоцененный быдлом х*й. Да он неплох, но п*здеть на остальных это маразм. Сами и 3 слов не свяжите, а критиковать джонибоя мозгов хватает. Просто ПФФФ.. И я не считаю, что оксимирон его порвал, я считаю, что тот момент, когда окси был на вершине хайпа, он не мог никак проиграть (мода,харизма,хайп) и его манера орать и драматургию разводить победила. Джоник не метил никуда, просто пришел потусить и попробовать.
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Стадо Пелемешек2 часа назад
Мирон его так унизил, что тот больше не выступает
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