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Рэп-батл петербургского рэпера Oxxxymiron и Johnyboy из Латвии набрал на сайте YouTube рекордное количество просмотров. Опубликованный 12 апреля 2015 года ролик посмотрели более 30 млн раз.

Второй по популярности батл рэперов на "Версусе" — битва блогеров Хованского и Ларина, которая набрала 23 млн просмотров.

Латвийский рэп-исполнитель русского происхождения Johnyboy (настоящее имя Денис Василенко) родился в 1991 году в Риге. На текущий момент выпустил три студийных альбома «Холод»; (2011) «Мимо теней» (2012) и «Моя книга грехов» (2014).

Русскоязычный рэп- и грайм-исполнитель Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров) родился в 1985 в Ленинграде. Один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund. Выпустил два студийных альбома: «Вечный жид» в 2011 году и «Горгород» в 2015 году.