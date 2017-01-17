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Латвийский паспорт оказался на 10-м месте в рейтинге самых мощных в мире в 2017 году. Об этом сообщает портал Passport Index, опубликовавший соответствующий список.

Мощь паспорта в этом перечне оценивается по количеству стран, которые его владелец может посетить без визы. В случае с латвийцами речь идет о 148 государствах.

Эту строчку вместе с Латвией разделила Словения, Словакия и Литва. На соседних позициях оказались Мальта и Польша (9-е место и 149 государств без визы), а также Эстония (11-я строчка и 147 стран).

Лидирует в рейтинге Германия, граждане которой могут ездить без визы в 157 государств. Вторую строчку делят Швеция и Сингапур. Обладатели этих паспортов вправе посещать 156 стран без оформления визы. Замыкают тройку Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США. Для них упомянутый показатель составил 155 государств.

Четвертое место разделили между собой Италия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Люксембург, Португалия и Япония. Их гражданам не нужно разрешение на въезд в 154 страны. Малайзии, Ирландии, Канаде и Новой Зеландии отвели пятую строчку. Обладателям таких паспортов можно посещать без визы 153 государства.

Наименее влиятельным в 2017 году был признан паспорт Афганистана. С результатом в 23 страны он занял последнюю, 95-ю позицию в списке.