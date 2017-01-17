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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что популярный онлайн-мессенджер Viber является продуктом белорусских разработчиков. Об этом сообщает БелТА.

«Среди европейских государств Белоруссия занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber», — сказал глава республики на открытии белорусско-египетского форума в Каире. где он рассказал о высоком потенциале своей страны в области высоких технологий.

Заявление Александра Лукашенко о том, что Viber является белорусской разработкой, было прокомментировано в соцсетях.

Лукашенко "присвоил" Беларуси Viber pic.twitter.com/vMd17Ehz4O — Екатерина Викторовна (@EkaterinaViks) January 17, 2017

Лукашенко назвал Viber белорусским мессенджером.

Лол, а ведь недавно хотел ввести налог на пользование Viber

Lol — Эмiлiя Плятэр (@emiliazmgr) January 17, 2017

Мессенджер Viber был создан израильтянами Тальмоном Марко и Игорем Магазинником, родившимся в Нижнем Новгороде. Основной офис международной компании Viber Media расположен в Люксембурге, пункты разработки мессенджера находятся в Белоруссии (в Минске и Бресте), а также в Израиле.