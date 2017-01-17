Александр Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой (1)

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В мире | 17 января 2017 года, 17:44

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что популярный онлайн-мессенджер Viber является продуктом белорусских разработчиков. Об этом сообщает БелТА.

«Среди европейских государств Белоруссия занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber», — сказал глава республики на открытии белорусско-египетского форума в Каире. где он рассказал о высоком потенциале своей страны в области высоких технологий.

Заявление Александра Лукашенко о том, что Viber является белорусской разработкой, было прокомментировано в соцсетях.

Мессенджер Viber был создан израильтянами Тальмоном Марко и Игорем Магазинником, родившимся в Нижнем Новгороде. Основной офис международной компании Viber Media расположен в Люксембурге, пункты разработки мессенджера находятся в Белоруссии (в Минске и Бресте), а также в Израиле.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 1
кот26 минут назад
Ну так и криветки с киви-тоже белорусский продукт.Ничего удивительного.Ну и новые белорусские концлагеря для беженцев-тоже белорусское изобретение?
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