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Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своем "Твиттере" запись, в которой аккаунт женщины из Брайтона упомянут вместо аккаунта его дочери Иванки.

Иванка Майич рассказала Би-би-си, что ее мужа разбудили в 6 часов утра звонки от журналистов, которые сообщили ему, что ее аккаунт упомянут в твите Трампа.

В своем микроблоге избранный президент процитировал пост другого пользователя, который с похвалой отзывался о дочери Трампа.

Однако вместо аккаунта Иванки Трамп - @IvankaTrump - в записи фигурирует другое имя пользователя - @Ivanka, под которым зарегистрирована Майич.

Пользователи быстро поняли, что в записи содержится ошибка, а сама Майич написала ответное сообщение Трампу.

"Я спустилась проверить свой телефон, и увидела там столько уведомлений. Это так необычно для меня - общаться с ITV и Би-би-си по 45 минут в день", - говорит Майич.

Женщина признается, что в "Твиттере" ее уже не раз путали с дочерью избранного президента США, однако впервые это вызвало такой резонанс.

"Иванка - обыкновенное и очень популярное славянское женское имя. Иногда меня также путают с венгерской компанией Ivanka Сoncrete", - говорит Майич.

При этом она отмечает, что редко пользуется "Твиттером" и пока не решила, стоит ли ей менять имя пользователя в микроблоге.

"Я зарегистрировалась в "Твиттере" в 2007 году. Всё меняется, и когда ты создаешь аккаунт, никогда не думаешь о том, что однажды отец Иванки Трамп станет президентом", - добавила Майич.