Американец Джордж Джозеф Макшейн писал сообщения в Facebook с аккаунта своей жены, чтобы скрыть ее убийство. Об этом сообщает Washington Post

Макшейн задушил свою супругу Кристен в ходе ссоры. После этого он написал в Facebook от ее имени сообщение, в котором говорилось, что она утопила телефон в унитазе и теперь будет общаться только через социальную сеть. Мужчина продолжал активно переписываться с друзьями убитой жены.

Orlando Police: George McShane confessed to killing his wife Kristen, then got on her Facebook page and posted... https://t.co/TFOWUqyMqv