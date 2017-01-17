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Президент РФ Владимир Путин заявил, что «заказчики фальшивок» об избранном президенте США Дональде Трампе — «хуже, чем проститутки». Об этом сообщает «Интерфакс».

«У них нет никаких моральных ограничений», — заявил президент.

Путин добавил, что «с трудом может представить», что Дональд Трамп встречался с российскими «девушками с пониженным уровнем ответственности», поскольку занимался организацией конкурсов красоты.

«Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», — цитирует «Интерфакс» российского президента.

«Проституция — это безобразное социальное явление», — сказал Путин на пресс-конференции в Москве во вторник.

О том, что Дональд Трамп во время визита в Москву в 2013 году нанял проституток, говорилось в досье о Трампе, предположительно подготовленном бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом. Досье было опубликовано сайтом Buzzfeed; издание отметило, что не смогло проверить сведения из документа, но все равно решило представить его общественности.

Источник: Meduza