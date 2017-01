В мире |

Новым главой Европарламента по итогам четвертого тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге, состоявшейся во вторник, избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни, заявил покидающий пост председателя ассамблеи Мартин Шульц, передает РИА Новости.

В ноябре он объявил об уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в земле Северный Рейн-Вестфалия на выборах 2017 года.

"Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни", — сказал Щульц.

Шульц поздравил Таяни и пожелал ему "удачи в выполнении важных функций в Европарламенте".

Заняв кресло председателя, Таяни заверил, что "будет председателем парламента, отражающим в своей деятельности интересы всех депутатов и всех фракций". Он сказал также, что посвящает свою победу "как жертвам землетрясения в Италии, находящимся сейчас в тяжелой ситуации, так и всем жертвам терроризма, а также страдающим людям, тем, кто оказался без жилья или работы".

В Италии Таяни стал одним из основателей партии "Вперед, Италия" и был официальным представителем экс-премьера Сильвио Берлускони.

Соответствующую информацию опубликовала также пресс-служба Европейского парламента в официальном микроблоге организации в Twitter.

