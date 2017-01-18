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В Нигерии местные Военно-воздушные силы (ВВС) по ошибке нанесли авиаудар по лагерю беженцев. Удар привел к гибели более 100 мирных жителей. Об этом сообщает Associated Press.

Как уточняет Reuters, власти уже признали удар ошибочным. Изначально его предполагалось произвести по боевикам террористической группировки «Боко Харам».

В числе погибших оказались представители организации «Врачи без границ» и Международного комитета Красного Креста.