Миниатюрную моль с размахом крыльев всего 9 миллиметров ученые назвали в честь избранного президента США Дональда Трампа. Статья с описание морфологии нового вида опубликована в научном журнале Zookeys.

Назвать новый вид в честь Трампа ученых подтолкнуло сходство светло-желтых чешуек на голове мотыльков со знаменитой прической известного политика. Ареал обитания моли простирается от южной части штата Калифорния до штата Нижняя Калифорния в Мексике. Примечательно, что стена, которую Трамп предлагал возвести между двумя странами, разделила бы ареал обитания пополам.

3 days before the Presidential Inauguration, #NewSpecies is named in honour of @realDonaldTrump: https://t.co/2vTfwkbOZN via @EurekAlert pic.twitter.com/PTPNP5C3y0