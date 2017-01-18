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Миниатюрную моль с размахом крыльев всего 9 миллиметров ученые назвали в честь избранного президента США Дональда Трампа. Статья с описание морфологии нового вида опубликована в научном журнале Zookeys.

Назвать новый вид в честь Трампа ученых подтолкнуло сходство светло-желтых чешуек на голове мотыльков со знаменитой прической известного политика. Ареал обитания моли простирается от южной части штата Калифорния до штата Нижняя Калифорния в Мексике. Примечательно, что стена, которую Трамп предлагал возвести между двумя странами, разделила бы ареал обитания пополам.

Новый вид моли был обнаружен эволюционным биологом Вазириком Назари из Канады во время посещения музея энтомологии в Калифорнии.

«Ее отличительный окрас крыльев и особенности ДНК сразу определили моль к еще не описанному виду», — пояснил ученый.

Стоит отметить, что раннее в честь уходящего с поста президента США Барака Обамы был назван новый вид плоского червя-паразита, обитающего в крови черепах.

Как подчеркнул профессор биологии колледжа Сент-Мэри в Индиане и дальний родственник Обамы Томас Платт, выбранное им название - это честь для президента, а отнюдь не оскорбление.