В честь Трампа названа моль с похожим начесом на голове (1)
Миниатюрную моль с размахом крыльев всего 9 миллиметров ученые назвали в честь избранного президента США Дональда Трампа. Статья с описание морфологии нового вида опубликована в научном журнале Zookeys.
Назвать новый вид в честь Трампа ученых подтолкнуло сходство светло-желтых чешуек на голове мотыльков со знаменитой прической известного политика. Ареал обитания моли простирается от южной части штата Калифорния до штата Нижняя Калифорния в Мексике. Примечательно, что стена, которую Трамп предлагал возвести между двумя странами, разделила бы ареал обитания пополам.
3 days before the Presidential Inauguration, #NewSpecies is named in honour of @realDonaldTrump: https://t.co/2vTfwkbOZN via @EurekAlert pic.twitter.com/PTPNP5C3y0— ZooKeys (@ZooKeys_Journal) January 17, 2017
Новый вид моли был обнаружен эволюционным биологом Вазириком Назари из Канады во время посещения музея энтомологии в Калифорнии.
«Ее отличительный окрас крыльев и особенности ДНК сразу определили моль к еще не описанному виду», — пояснил ученый.
Стоит отметить, что раннее в честь уходящего с поста президента США Барака Обамы был назван новый вид плоского червя-паразита, обитающего в крови черепах.
Как подчеркнул профессор биологии колледжа Сент-Мэри в Индиане и дальний родственник Обамы Томас Платт, выбранное им название - это честь для президента, а отнюдь не оскорбление.