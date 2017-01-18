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Служба безопасности Украины (СБУ) временно снимет запрет на въезд в страну российской певице Наташе Королевой, чтобы та смогла присутствовать на похоронах своей бабушки. Об этом в среду, 18 января, пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская сообщила ТСН.

По словам представительницы СБУ, в подобных случаях людям, объявленным на Украине персонами нон грата, позволяется приехать в страну. Гитлянская подчеркнула, что разрешение временное и после похорон Королева не сможет посетить Украину повторно.

Как стало известно, бабушка певицы Наташи Королевой умерла в Киеве. Королева пожаловалась на то, что не сможет приехать на ее похороны из-за запрета на посещение Украины.

В октябре 2016 года СБУ закрыла певице въезд в страну на пять лет. Комментируя решение ведомства, Королева тогда сетовала, что не сможет увидеться со своей бабушкой.

«В Москву она уже не сможет поехать по состоянию здоровья. А случись, не дай бог, самое страшное — я не смогу ее похоронить!» — заявила она.

Певица подала на СБУ в суд, заседание назначено на 16 марта 2017 года.

Наташа Королева — российская эстрадная певица украинского происхождения, заслуженная артистка России. Ее мать Людмила Порывай — заслуженная артистка Украины.

Киевские власти регулярно принимают решения о запрете на посещение страны деятелями российской культуры. В декабре 2016 года СБУ закрыла въезд на Украину актеру Яну Цапнику, исполнившему роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в российском фильме «Военный корреспондент».