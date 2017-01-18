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Студентов и преподавателей эвакуировали из здания университета во время подземных толчков

В центральной Италии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает местный телеканал RAI24.Подземные толчки ощущались и в Риме. По данным СМИ, землетрясение затронуло области Лацио и Абруццо. Эпицентр находился в 30 километрах к юго-западу от города Асколи-Пичено. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В итальянской столице – городе Риме – после землетрясения эвакуируют пассажиров метро, а также служащих и студентов, передают РИА Новости.

Информации о разрушениях и жертвах пока нет, передает "Интерфакс".

В конце минувшего лета в центральной части Италии произошло мощное землетрясение, унесшее жизни почти 300 человек.Позднее, в ночь на 3 ноября 2016 года в центральной Италии произошло новое землетрясение — магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 134 километрах к северу от Рима и в 55 километрах к востоку от Перуджи, пострадавшей от землетрясения 26 октября.