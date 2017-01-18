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Власти России продлили вид на жительство в стране бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену на три года до 2020 года, сообщили Русской службе Би-би-си в российском МИД.

Эту информацию подтвердил адвокат американца Анатолий Кучерена. Он также заявил агентству РИА Новости, что у Сноудена есть все юридические основания, чтобы в ближайшее время получить российское гражданство.

Ранее представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что Сноуден сможет остаться в России еще "на пару лет".

Захарова сообщила в "Фейсбуке" о продлении вида на жительства, комментируя заявления бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла, который назвал желаемую экстрадицию Сноудена "идеальным подарком на инаугурацию" избранному президенту США Дональду Трампу. Она обвинила Морелла в приверженности "идеологии предательства".

В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ британской газете Guardian и другим СМИ. В документах содержалась информация о тайной слежке американских спецслужб. Это привело к международному скандалу.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

В 2013 году Сноуден получил временное убежище в России, а затем трехлетний вид на жительство.