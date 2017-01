В мире |

Знаменитый американский актер Джек Николсон решил завершить карьеру, пишет The Sun со ссылкой на его друга, артиста Питера Фонду.

«Я думаю, он фактически ушел на пенсию», — заявил Фонда.

Друг Николсона не смог сказать, почему тот решил принять такое решение.

Отметим, что в последний раз актер появился в комедии «Как знать...» (How Do You Know?) с участием Риз Уизерспун, Пола Радда и Оуэна Уилсона. Она вышла в прокат в декабре 2010 года.

В настоящее время Джеку Николсону 79 лет. н трижды получал премию «Оскар», а также награжден тремя премиями BAFTA и семью «Золотыми глобусами». Среди самых знаменитых картин Николсона - «Отступники», «Лучше не бывает», «Волк», «Бэтмен», «Пролетая над гнездом кукушки», «Китайский квартал», «Сияние».