СМИ сообщили о завершении Джеком Николсоном карьеры актера
В мире | 18 января 2017 года, 19:53
Знаменитый американский актер Джек Николсон решил завершить карьеру, пишет The Sun со ссылкой на его друга, артиста Питера Фонду.
«Я думаю, он фактически ушел на пенсию», — заявил Фонда.
Друг Николсона не смог сказать, почему тот решил принять такое решение.
Отметим, что в последний раз актер появился в комедии «Как знать...» (How Do You Know?) с участием Риз Уизерспун, Пола Радда и Оуэна Уилсона. Она вышла в прокат в декабре 2010 года.
В настоящее время Джеку Николсону 79 лет. н трижды получал премию «Оскар», а также награжден тремя премиями BAFTA и семью «Золотыми глобусами». Среди самых знаменитых картин Николсона - «Отступники», «Лучше не бывает», «Волк», «Бэтмен», «Пролетая над гнездом кукушки», «Китайский квартал», «Сияние».
Источник: ПОЛИТ.РУ