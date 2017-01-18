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Представители американской прессы направили избранному президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором подвергли критике некоторые действия нового лидера и четко установили правила своей работы с аудиторией.

От лица журналистов автор письма – главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп — назвал отношения между администрацией Трампа и американской прессой "натянутыми".

В письме нового лидера раскритиковали за высказывания о корреспондентах в микроблоге в Twitter, запрет ряду новостных организаций на освещение его деятельности, запугивание журналистов судебными процессами, игнорирование прессы и редкие пресс-конференции.

В послании отмечается, что Трамп поручил своему секретарю закрыть "новостной офис" в Белом доме и составил список СМИ, которым запрещает писать о себе.

Поуп также напоминает, что Трамп позволил себе в Twitter "насмехаться над некоторыми журналистами и угрожать им, вдохновляя своих сторонников делать то же самое".

"Вы высмеяли журналиста с ограниченными возможностями за то, что написанное им вам не понравилось", — напоминает Поуп скандальную ситуацию, когда Трамп счел возможным пародировать журналиста The New York Times Сержа Ковалевского, который страдает атрогипозом.

Представители прессы признали, что это выбор избранного президента и его право, однако указали, что именно СМИ решают, как лучше всего донести информацию до читателей, зрителей и слушателей.

Но, подчеркивается в письме, у журналистов тоже есть свои права — это их эфирное время и колонки, на которые Трамп пытается влиять. "Мы, а не вы решаете, как нам служить своим читателям, зрителям и слушателям. Поэтому подумайте о том, чего вам ждать от нас в ближайшие четыре года", — предостерегает Поуп, заверяя, что журналисты знают, как добывать информацию и смогут это сделать, даже если президент ограничит им доступ к информации.

Журналисты заявили, что именно они выбирают, разговаривать ли с чиновниками Трампа в неофициальном порядке или нет, сколько эфирного времени выделить на его представителей, пообещали вдаваться в подробности действий правительства. В то же время они заявили, что зададут самим себе более высокие стандарты работы, а события будут освещать точно.

Ранее стало известно, что администрация избранного президента США Дональда Трампа серьезно рассматривает возможность переноса пресс-центра из Белого дома в другое здание. Если план по переносу пресс-корпуса будет одобрен, представители СМИ будут приниматься в конференц-центре Белого дома рядом с историческим парком-площадью Лафайет-сквер у Белого дома, либо в здании бывшей административной канцелярии, также рядом с резиденцией президента США.

Инициативу объясняют пристальным вниманием к персоне избранного президента и нехваткой мест для журналистов, а также связывают с мнением переходной команды Трампа о том, что освещение его деятельности в СМИ было подано в крайне враждебном ключе.