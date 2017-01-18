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Украина стала второй в мире страной, где родился ребенок с генетическим материалом трех родителей. Для этого генетический материал матери и отца перенесли в яйцеклетку женщины-донора, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

Ранее такой прецедент был создан в Мексике. Однако тогда репродуктологи пересаживали ядро из яйцеклетки матери в донорскую до оплодотворения. Уникальность же украинского случая состоит в том, что генетический материал родителей (ядра, в которых находится весь набор генов) перенесли в яйцеклетку донора уже после оплодотворения. Это метод называется пронуклеарным переносом ядер.

Рождение ребенка после такого метода репродукции произошло в клинике репродуктивной медицины "Надежда". Девочка появилась на свет в начале января этого года.

При этом непосредственно процедура зачатия проводилась в Великобритании. Это пока единственная страна, которая официально разрешила зачатие ребенка "от трех родителей". На Украине эти вопросы законодательно не урегулированы, пояснил СМИ директор клиники Валерий Зукин.

Он также рассказал, что наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. По словам медиков, девочка родилась вполне здоровой и похожа на семейную пару, ведь процент ДНК женщины-донора довольно маленький. По словам Зукина, генетический набор ядерной ДНК от матери и отца составляет примерно 25 тысяч генов, тогда как цитоплазматическая ДНК от донора - всего 37 генов.

Необходимость в таком методе возникла из-за генетического заболевания матери ребенка. 34-летняя женщина в течение многих лет страдала бесплодием и неоднократно пыталась забеременеть с помощью метода ЭКО в украинских и израильских клиниках.

Процедура с применением генетического материала трех родителей позволяет женщинам с поврежденными яйцеклетками рожать детей без отклонений в развитии. Технология также может применяться для пациентов с нарушениями раннего этапа развития эмбрионов.

Первый "ребенок от трех родителей" появился на свет в Мексике в апреле 2016 года. Мальчика назвали Абрахим Хассан. Его родители - супруги из Иордании - обратились к ученым после того, как несколько их детей умерли в раннем возрасте из-за редкой генетической болезни - синдрома Лея, которая передавалась им от матери, писал журнал New Scientist.

Эмбриологи провели уникальную операцию по искусственному оплодотворению, в ходе которой изъяли ядро из яйцеклетки матери и пересадили в яйцеклетку женщины-донора, а затем оплодотворили ее и перенесли эмбрион обратно в организм матери. В результате родившийся ребенок получил ядерную ДНК матери и митохондриальную ДНК женщины-донора. А именно в митохондрии содержатся ДНК, которые отвечают за различные отклонения в развитии.

Процедура оплодотворения проводилась американскими врачами в Мексике из-за того, что в США подобные методы получения эмбриона незаконны.