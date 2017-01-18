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В Великобританию впервые в истории прибыл поезд из Китая. Грузовой состав отправился из города Иу в провинции Чжэцзян 2 января и прибыл на терминал в лондонском Баркинге 17 дней спустя, сообщает Sky News.

Arrival of the first direct freight train from China to London pic.twitter.com/ZqrKC6uTb7 — Natalie Powell (@NatalieDPowell) January 18, 2017

Контейнеровоз преодолел 12 тысяч километров по территории Китая, Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии, Франции и Великобритании. Он пересек Ла-Манш по железнодорожному Евротоннелю.

В 68 контейнерах находится продукция предприятий, расположенных в Иу. Среди них бытовые товары, одежда, ткани, сумки и чемоданы.

Лондон стал 15-м европейским городом, в который регулярно приходят грузовые составы из Китая. Ранее самым длинным был маршрут до Мадрида, запущенный в 2014 году и составляющий 10 тысяч километров.

Китай начал развивать грузовое железнодорожное сообщение с Европой в 2012 году, запустив первые поезда в Германию.

Железнорожный маршрут до Лондона в три раза быстрее перевозки морем и в пять раз дешевле отправки товаров самолетом.

Источник: Meduza