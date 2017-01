В мире |

В Великобританию впервые в истории прибыл поезд из Китая. Грузовой состав отправился из города Иу в провинции Чжэцзян 2 января и прибыл на терминал в лондонском Баркинге 17 дней спустя, сообщает Sky News.

Arrival of the first direct freight train from China to London pic.twitter.com/ZqrKC6uTb7