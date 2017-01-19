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Власти итальянского региона Марке заявили о "катастрофических" последствиях серии подземных толчков, произошедших в среду, и попросили о предоставлении помощи.

В среду утром в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.

Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.

В регионе Абруццо жертвой землетрясения стал один человек - 83-летний мужчина был найден под завалами своего сарая в городе Терамо. Еще один человек числится пропавшим без вести, после того как на него обрушилась снежная лавина.

Подземные толчки также ощущались в регионе Лацио, в том числе и в Риме, где была приостановлена работа метро.

Землетрясение произошло после снегопада, который продолжался более суток в горной местности близ города Аматриче и Норча.

Итальянский институт геофизики и вулканологии зафиксировал в среду в Абруццо и Лацио около 200 подземных толчков, магнитуда которых превышала 2.

Первый мощный подземный толчок был зафиксирован в 10:25 по местному времени (9:25 по Гринвичу), четвертый - в 14:33 (13:33 по Гринвичу). Очаг землетрясения, по данным Геологической службы США, находился на небольшой глубине - от 6,9 км до 9 км. Это означает, что даже не самое мощное землетрясение может стать разрушительным.

В результате землетрясения в Италии в августе прошлого года погибли около 300 человек, были разрушены несколько тысяч домов. Города Аматриче и Пескара-дель-Тронто пострадали сильнее всего.

Еще одно сильное землетрясение произошло в стране в октябре прошлого года.

Источник: BBC