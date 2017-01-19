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В Иране бодибилдершу посадили в тюрьму за публикацию в соцсетях фотографий с тренировок, которые были признаны нескромными. Об этом пишет Daily Mail.

Имя спортсменки не уточняется. Предположительно, это Ширин Нобахари, у которой более 68 тысяч подписчиков в Instagram. Женщина находится в тюрьме, поскольку не смогла выйти под залог. У нее не нашлось двух миллионов риалов (около 60 долларов).

ارتش تک نفره اگر قرار بود به عقايد همه احترام گذاشته بشه، این جهان هنوز درگیر الاغ و شتر و شپش و طاعون بود ! A photo posted by ارتش تک نفره (@shirin_muscleking) on Jan 17, 2017 at 6:13am PST

Нобахари — одна из двух иранок, принявших участие в международных соревнованиях. В сентябре 2016 года, когда она вернулась на родину, власти сделали ей предупреждение на тему любви к «неприличным» селфи.

Daily Mail напоминает, что в Иране термин «обнаженная» относится к женщинам, у которых не покрыто тело от запястий до лодыжек. Полиция нравов также настаивает, чтобы одежда представительниц прекрасного пола не была облегающей.

В 2016 году стало известно, что в Иране арестовывали женщин, катавшихся на велосипеде.