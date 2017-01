ارتش تک نفره اگر قرار بود به عقايد همه احترام گذاشته بشه، این جهان هنوز درگیر الاغ و شتر و شپش و طاعون بود !

A photo posted by ارتش تک نفره (@shirin_muscleking) on Jan 17, 2017 at 6:13am PST