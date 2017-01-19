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Бразильская певица Лоалва Браз, ставшая известной после исполнения в 1989 году хита "Ламбада", найдена мертвой.

Обгоревший труп Браз пожарные обнаружили в ее собственной машине Honda Civic в населенном пункте Сакуарема, входящем в штат Рио-де-Жанейро. Полиция расследует случившееся как возможное убийство.

По информации правоохранительных органов, в доме певицы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных, сообщает интернет-портал UOL.

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. Всемирную известность она получила после того, как переехала во Францию. Там Браз стала солисткой франко-бразильской поп-группы Kaoma. В 1989 году коллектив записал песню "Ламбада", которая заняла первые строчки в хит-парадах многих стран.

В последние годы певица проживала в Рио-де-Жанейро и владела небольшой гостиницей на побережье штата.