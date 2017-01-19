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В Новосибирской области под тяжестью снега обрушилась крыша конно-спортивного клуба, где дети с 11 лет обучаются верховой езде.

Официально сообщается о двух погибших - 15-летнем подростке и мужчине 45 лет. Еще двое детей находятся в больнице с переломами.

Обрушилась крыша конного клуба "Аллюр", расположенного в поселке Новый в окрестностях города Бердск. Под завалами из снега и металлоконструкций оказались семь человек, включая четырех детей.

Двое взрослых и двое подростков смогли выбраться самостоятельно, остальных извлекли спасатели, позже двое из пострадавших скончались.

Гибель двух человек подтверждает Следственный комитет России (СКР).

"В результате обрушения крыши погиб несовершеннолетний 15 лет и мужчина 45 лет, количество пострадавших уточняется", - сказал Интерфаксу представитель пресс-службы новосибирского управления СКР.

Ранее о гибели одного взрослого и ребенка, который занимался в клубе, информационным агентствам сообщали источники в экстренных службах. По их данным, еще пять человек пострадали, среди них трое детей.

"Двое детей находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое", - сказал источник ТАСС в экстренных службах. Погибли также четыре лошади, уточняет агентство.

МЧС подтверждает, что один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии.

"С остальными все относительно в порядке", - сказал собеседник Интерфакса.

Крыша рухнула, предположительно, из-за скопившегося на ней снега, сказали в управлении СКР агентству ТАСС. Общая площадь обрушения составила 500 примерно квадратных метров.

В управлении МЧС агентству сообщали, что, по имеющимся данным, людей под завалами больше нет. На месте работают кинологи на тот случае, если в разрушенном помещении "может оказаться еще кто-то". Разбор завалов будет идти "до последней железки", цитирует спасателей Интерфакс.

Клуб "Аллюр" работает в Бердске с 2010 года. Там обучают верховой езде детей с 11 лет, организуют конные походы и турниры по конному спорту, пишет ТАСС.

Этой зимой в Новосибирской области выпало аномальное количество снега.