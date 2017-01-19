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Немецкий бундестаг принял законопроект, допускающий употребление марихуаны по рецепту. Право на приобретение наркотика получат тяжелобольные и страдающие неизлечимыми заболеваниями граждане, сообщается на сайте немецкого парламента.

По оценке парламента, ссылающегося на данные Федерального института лекарственных средств и изделий медицинского назначения, разрешение на покупку марихуаны могут получить около тысячи жителей страны. Купить марихуану в аптеке они смогут по рецепту врача. Затраты на покупку марихуаны в лечебных целях пациенты смогут компенсировать за счет медицинских страховок.

Для регулирования вопросов, связанных с использованием марихуаны в медицинских целях, парламентом предусматривается создание специального агентства. Оно будет отвечать за выращивание, распределение и контроль за использованием наркотика. В сообщении парламента отмечается, что выращивание конопли внутри страны позволит избежать дорогостоящих импортных закупок наркотика, использующегося в медицинских целях.

В ноябре 2016 года в ряде штатов США было проведено голосование о возможности легализации марихуаны в «развлекательных» или оздоровительных целях. Приобретение марихуаны в «развлекательных» целях разрешено в американских штатах Аляска, Колорадо, Орегон, Вашингтон и округе Колумбия. В Грузии 25 декабря 2016 года конституционный суд упразднил тюремное наказание за приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объемах.